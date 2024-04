Sport in tv oggi mercoledì 17 aprile | programma e orari di tutti gli eventi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di172024. Si chiudono i quarti di Champions League con gli ultimi due incontri di ritorno: Bayern-Arsenal a Monaco di Baviera e soprattutto Manchester City-Real Madrid dopo la pirotecnica sfida d’andata. Prosegue, inoltre, una nuova settimana di tennis con ben cinque appuntamenti, tre maschili e due femminili. Nel pomeriggio tanto ciclismo, con la Freccia Vallone e il Tour of the Alps. Di seguito ecco lazione odierna nelle comode grafiche diface.Face.

oggi , martedì 16 aprile, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport . Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, ... (oasport)

oggi mercoledì 17 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport . Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Freccia Vallone e con il Tour of the Alps. Prosegue il preolimpico di tiro a ... (oasport)

Pioli in bilico, Lopetegui all'orizzonte; il Napoli sceglie David per il dopo Osimhen - CALCIOMERCATO - L'Europa League prima e il derby con l'Inter poco dopo saranno due nodi cruciali per il futuro di Stefano Pioli, spesso in discussione.eurosport

Auronzo. Ritiro della Lazio: «Il sindaco ha rescisso il contratto, ma la società calcistica farà causa di risarcimento» - AURONZO (BELLUNO) - Il Tribunale di Belluno ha deciso di affidare ancora una volta temporaneamente in gestione per la prossima stagione estiva l'Hotel Auronzo, l'unico in fondovalle ...ilgazzettino

NBA, Bulls-Hawks: come vederla in streaming dall'estero - La squadra vincente affronterà nel secondo e ultimo turno del play-in NBA a est la perdente tra Sixers e Heat.punto-informatico