Spezia | sequestrati rari manufatti in avorio africano nel porto

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La, 17 aprile 2024 - Ben 82 ornamenti di vario genere realizzati ine una sezione di tronco di ebano. Sono statidal Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza della. Erano beni di proprietà di una cittadina venezuelana residente nella provincia di Arezzo. Gli operanti, già dal primo esame della merce, hanno subito concretizzato che si trovavano di fronte ad oggetti di rara fattura, in quanto prodotti da specie protetta, come l'elefante; la perizia effettuata successivamente da un esperto ha confermato la tesi degli investigatori appurando che tutti ierano prodotti indi particolare pregio, data anche l'accurata fattezza. I beni ...

