Speed 17.04.2024 Godzilla verrà per te

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, oggi si conclude l’ultimo round dei quarti di finale per decretare il campione. Perciò in onore della squadra Ginyu e in particolare di Burter, il più veloce dell’universo, partiamo in quinta. Johnny Gargano vs Angel Tempo-2:08 Okay sono abbastanza sicuro che su Twitter la WWE abbia aggiunto dei rumorosi cori per Johnny Gargano e dei sonori fischi per Angel, il pubblico manco apriva bocca o si muoveva, non è possibile che quelli nelle ultime file non inquadrati generino così tanto baccano. Comunque vince Johnny Gargano con una DDT dopo aver schivato il Moonsault dell’angelo latino. Vincitore: Johnny Gargano Johnny Gargano rivolgendosi alla telecamera dice che lui è la velocità(A detta di Theory Candice lo definisce nello stesso modo) e diventerà campione, non importa chi si troverà davanti. Tra ...

