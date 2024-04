Sparito nella fonderia Avanti sugli aiutanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un nuovo round di processi per il caso Bozzoli con ogni probabilità è dietro l’angolo. La procura è convinta che Mario Bozzoli la sera dell’8 ottobre 2015 non sia stato uccisodi famiglia a Marcheno unicamente dal nipote Giacomo, due condanne all’ergastolo, in primo e secondo grado, nonostante si sia sempre dichiarato innocente, ora in attesa della Cassazione. Per l’aggiunto Silvio Bonfigli l’omicidio fu compiuto con la complicità degli addetti ai forni: Beppe Ghirardini, l’operaio che fu trovato suicida, tra i monti di Case di Viso, a cento km da casa, dieci giorni dopo la scomparsa del suo titolare. E poi il collega Oscar Maggi, che in aula aveva dichiarato di non sapere nulla del delitto, ma al quale nelle scorse ore è stata notificata la conclusione indagini proprio per concorso in omicidio. Rischiano il processo anche l’operaio ...