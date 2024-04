Spagna | residenti furiosi con i turisti | “Basta con il turismo di massa! Sì a limitazioni e siti a pagamento”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo il Covid ilha subito un profondo cambiamento. E non parliamo solo dell’aumento vertiginoso dei prezzi degli aerei e, in alcuni casi, dei treni. Ormai viaggiare è diventato quasi un “lusso” anche per l’aumento del costo della vita. Nonostante tutto questo però le localitàche vengono prese d’assalto in maniera spropositata tanto da creare un malcontento generale da parte degli abitanti e deiche si stanno coalizzando contro ildie a favore di unpiù “sostenibile”. È quello che sta accadendo in. Il giornale spagnolo El Pais ha posto l’accento su alcune proteste che stanno fioccando in, che lo scorso anno ha accolto un record di 85.1 milioni di visitatori. Prima di tutto c’è lo slogan “Le ...