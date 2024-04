Spacciavano “droga dell’amore” a Como | 27enne arrestato | denunciata la fidanzata

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Uncomasco è statoper spaccio di sostanze stupefacenti, e la suadi 30 anni, incensurata, è stata. L’uomo, con precedenti penali e di polizia, era già statodai poliziotti della squadra mobile lo scorso 7 marzo con quasi 2 etti di Mdpv, la cosiddetta 'dell'amore', sostanza stupefacente a base sintetica che spopola tra i giovani della movida comasca. Ilera stato successivamente condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione dal tribunale di. Gli agenti hanno sequestrato tre chili di Mdpv e 18mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il controllo nei confronti della coppietta è stato effettuato dagli uomini della squadra mobile di. In ...

