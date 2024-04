Sostenibilità | Tassi Enav | “Con Free Route dei cieli enorme forte risparmio CO2”

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – "Il trasporto aereo produce il 2,5-3% del totale delle emissioni. Il problema di fondo è che le strade per ridurre queste emissioni non sono tantissime, anzi, al momento ci sono solo i biofuel che però hanno un costo superiore al carburante utilizzato. Il fatto è che però il carburante è anche l'elemento che incide di più sul costo del biglietto. Quindi con i biofuel pagheremmo i biglietti aerei il triplo di oggi". Lo ha sostenuto Davide, Direttore Sustainability diintervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della’ presso il Palazzo dell’Informazione. "Come– ricorda – abbiamo come core business il controllo dello spazio aereo: il lavoro che possiamo fare è quello di disegnare rotte sempre più brevi e dirette. Ma per primi in Europa abbiamo ...