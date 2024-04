Sospesa la vigilanza dinamica all'Isolato San Rocco. Si lavora al protocollo anti-rapina coi commercianti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha sospeso ladelle forze di polizia sotto l’Isolato Sanche era stata disposta a gennaio dopo i fatti della notte di Capodanno quando si verificano episodi di vandalismo sotto la galleria, da parte delle bande giovanili che imperversavano nella zona. Una decisione presa dieci giorni fa in uno dei tavoli del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, supportata anche dai numeri portati da questura e comando provinciale dei carabinieri secondo i quali gli episodi si sono praticamente azzerati. Così si è scelto di destinare agenti e militari impegnati in quei servizi alla zona stazione per rafforzare e potenziare i controlli. Qualche commerciante dell’Isolato ha storto il naso e segnala già un ritorno di microcriminalità e degrado, tra cui un gruppo di ragazzini che ...