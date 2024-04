Sophie Kinsella rivela | “Ho un cancro al cervello | sto facendo chemio”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – La scrittrice britannicahato di avere un tumore al, di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, a successive cure e di essere ancora sottoterapia. "Volevo condividere con voi da molto tempo un aggiornamento sulla mia salute ma aspettavo di avere la forza per farlo", ha scritto l'autrice 54enne L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Annuncio choc k della famosa scrittrice inglese Sophie Kinsella , autrice della serie best seller "I love Shopping", che ha rivelato di avere un cancro al cervello (ilgiornale)

Annuncio choc della famosa scrittrice inglese Sophie Kinsella , autrice della serie best seller "I love Shopping", che ha rivelato di avere un cancro al cervello (ilgiornale)

L’annuncio della scrittrice Sophie Kinsella : “Ho un cancro al cervello ” Sophie Kinsella , la scrittrice britannica nota per la saga di successo I love shopping ha un cancro al cervello : lo ha ... (tpi)

L’annuncio della scrittrice Sophie Kinsella: “Ho un cancro al cervello” - Sophie Kinsella, la scrittrice britannica nota per la saga di successo I love shopping ha un cancro al cervello: lo ha annunciato lei stessa sui social in un post in cui ha raccontato la sua battaglia ...tpi

"Ho il cancro al cervello": la rivelazione choc della scrittrice Sophie Kinsella - Annuncio chock della famosa scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice della serie best seller "I love Shopping", che ha rivelato di avere un cancro al cervello ...ilgiornale

Sophie Kinsella rivela: «Ho un cancro aggressivo» - La scrittrice britannica Sophie Kinsella ha rivelato di avere un tumore al cervello, di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, a successive cure e di essere ancora sotto chemioterapia. «Volevo ...lanuovasardegna