Sophie Kinsella | l’annuncio della scrittrice | “Ho un cancro al cervello”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono giorni di apprensione e dolore per. Lainglese, che ha venduto milioni di copie dei suoi libri, annuncia infatti su Instagram che le è stata diagnosticata una forma aggressiva dial. La donna spiega che si sta sottoponendo a cicli di radioterapia e chemioterapia.Leggi anche: Non si cura contro ilpur di far nascere suo figlio: morta a 33 anni Il drammatico annuncio di“Ai miei cari lettori e follower, desidero da molto tempo condividere con voi un aggiornamento sul mio stato di salute, aspettavo di avere la forza di farlo. – scrive su Instagram la, il cui vero nome è MadeleineWickham, diventata famosa con il romanzo ‘I Love ...