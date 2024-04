Sophie Kinsella | «Ho un cancro al cervello | sto facendo la chemioterapia»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’annuncio social della scrittrice: «Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli potessero ascoltare ed elaborare le notizie in privacy e adattarsi alla nostra “nuova normalità”»

Sophie Kinsella rivela: «Ho un cancro aggressivo» - La scrittrice britannica Sophie Kinsella ha rivelato di avere un tumore al cervello, di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, a successive cure e di essere ancora sotto chemioterapia. «Volevo ...lanuovasardegna