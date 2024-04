Sophie Kinsella | “Ho un cancro al cervello e sto facendo la chemio”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Londra, 17 aprile 2024 –ha unal, ha subito un intervento chirurgico e staradioterapia eterapia. E’ stata la stessa scrittrice inglese ad annunciarlo sui social. “Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute - scrive l’autrice di tanti best seller - e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma dialaggressivo. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità”. ...