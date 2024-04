Sophie Kinsella choc | “Ho avuto un cancro aggressivo al cervello Faccio chemioterapia | va meglio ma la memoria è peggiorata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un fulmine a ciel sereno per migliaia di suoi fan e lettori. La scrittrice e giornalistaha rivelato di averun terribileal. Diagnosticato nel 2022 ha iniziato tutta una serie di cure per cercare di contrastare la malattia. In un lungo post su Instagram le sue parole cariche di sofferenza ma anche di speranza. “Era da tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e aspettavo la forza per farlo. – ha scritto– Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma dial. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli potessero elaborare la notizia nella privacy più assoluta e adattarsi alla nostra ‘nuova’ ...