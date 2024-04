Sogese | 50 anni di storia Li Calzi | Attività virtuosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Cura nella gestione degli impianti sportivi e collaborazioni con diverse realtà del territorio. Ma soprattutto, la voglia di crescere e contribuire al benessere dei cittadini. Lacelebra 50dicon un calendario di eventi che si aprirà con il convegno di giovedì per chiudersi, poi, il 2 dicembre. I festeggiamenti dureranno mesi: per raccontare lesvolte dalla società fin dal 1974 ed evidenziare il lavoro di chi ha contribuito a renderla una solida realtà, non solo all’ombra delle Due Torri. "Sono affezionato alla nostra, ma di più alla prospettiva futura. Il tema ambientale mi sta a cuore, perché le piscine consumano molta energia", le parole del presidente Armando Ballotta. Nelle discipline acquatiche,ha sempre trovato la propria forza. ...