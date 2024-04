Smara Taccuini di viaggio 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) C’è un apologo buddista intitolato “La città fantasma”. Un gruppo di persone ormai stremate dalla fatica del viaggio sta per capitolare ma la guida fa apparire davanti a loro una città in lontananza per rinfrancare la spossatezza fisica e psicologica in cui sono caduti dopo giorni di marcia. In, succede l’esatto contrario. La città attesa è sempre procrastinata. E la guida di questo viaggio nel deserto è decisamente meno illuminata: beve per primo l’acqua e spesso si riserva le condizioni migliori di viaggio e sosta.? Per fare il paio con il racconto da cui sono partito, Antoine de Meaux, che ha scritto e documentato filmicamente questo percorso, intitola la sua introduzione “, città delle nostre illusioni...” e ammette “Laraggiunta da Michel Vieuchange il 1° novembre 1930 è la più povera delle conquiste”. E povero ...