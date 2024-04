Skims in Rinascente | a Milano il primo pop up

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arriva finalmente in Italia il brand di Kim K:inè ilpop up italiano. Si trova a, nello store di Piazza Duomo, e permette di vedere dal vivo (e di provare) i capi del celebre brand. Ma è solo l’inizio: pare infatti essere ilstep di un sodalizio con il celebre marchio che ha diversi punti vendita in tutto lo Stivale.in: i dettagli Il celebre marchio di shapewear ha annunciato il suo approdo in Italia. E lo ha potuto fare grazie a un’originale partnership con la. Che rafforzerà e comincerà la sua presenza retail nel nostro territorio. E commenta così Robert Norton, Chief Commercial Officer di. “Siamo entusiasti di collaborare con la ...

