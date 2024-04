Sinner perde di proposito? | contro Jannik una bomba sporca in diretta tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Per Guido Monaco, voce tecnica di Eurosport,giocherà l'Atp di Madrid solo per vincere un paio di partite, prima di concentrarsi definitivamente su Roma (prima) e sul Roland Garros poi. Ne ha parlato nel corso dell'ultima puntata di TennisMania condotta da Dario Puppo (telecronista Eurosport) sul canale Youtube di OA Sport. "Mi hanno un po' lasciato perplesso le dichiarazioni disul concepire Madrid come allenamento — ha detto Monaco —. Non è che se vince due partite, poidi. Credo abbia voluto mettere un po' le mani avanti visto il ciclo di lavoro in palestra che affronterà, ma sono certo che se dovesse vincere le prime sfide diventerà da corsa anche nella capitale spagnola perché, potenzialmente, su quella terra veloce può fare bene. Chiaramente, lui ‘vuol ...

Sinner perde anche perché non c’è il Var ma per fortuna il tennis non è il calcio Sinner è fuori dal torneo di Montecarlo. In semifinale ci va il greco Tsitsipas che vince in tre set, 6-4 al terzo ... (ilnapolista)

In attesa delle finali dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo e dei Challenger che si giocano in giro per il mondo si può tracciare il bilancio della situazione degli italiani nel ranking ATP, che ... (oasport)

Sinner, Volandri: “La terra rossa non è un ostacolo”. Canè svela il nuovo soprannome di Jannik - Il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, ottimista sulla stagione sulla terra rossa di Jannik Sinner. L'ex tennista Cané gli affida un nuovo soprannome ...sport.virgilio

Sinner: «Mamma non vede le mie partite. Non lavo i piatti. La terra rossa Non è la mia superficie preferita» - Jannik Sinner sta lavorando in vista di Madrid, ma soprattutto per arrivare pronto agli Internazionali di Roma, trampolino di lancio per il Roland-Garros. Il tennista altoatesino ha parlato ...ilgazzettino

Paolo Canè e il soprannome dato a Sinner: "Vi svelo come lo chiamo e perché" - L’ex tennista parla dell’azzurro e dei suoi modi così gentili: “Sta provando ad educare bene tutti gli sportivi” ...corrieredellosport