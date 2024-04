Simona Tagli | “Vedevo mia figlia di 16 mesi 3 volte a settimana Il mio un caso unico nei tribunali”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 aprile 2024)dopo il Grande Fratello ha ripreso in mano la sua vita e la sua carriera televisiva. 19 anni fa fu costretta a rinnegare il suo lavoro in tv per non perdere l'affidamento della: "Messa in dubbio come mamma, il processo durò tre anni. Georgia aveva 16e potevo vederla 3".