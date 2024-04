“Siamo in ritardo…” | la lezione di Sacchi | perchè in Serie A non ci sono talenti?

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Per me una vittoria senza merito non era una vittoria.stato fortunato, ho avuto sempre presidenti bravissimi e pazienti che mi hanno sempre aiutato. In questo Paese se fai delle cose semplici sei già un rivoluzionario, io ho solo cercato di giocare in 11, creare un collettivo di intelligenza in modo che il gioco diventi automatico. Volevo delle persone affidabili in un Paese non sempre affidabile“.le parole espresse dall’ex allenatore Arrigoall’incontro “Allenamente” promosso da Ics al circolo del tennis al Foro Italico dove l’ex ct ha presentato il suo libro “Il realista visionario”. Interessante la riflessione disuloggi in Italia ci sia penuria dicalcistici. “Perché oggi non viviamo ad una velocità normale, arriviamo sempre in ritardo, in ...

