Si sente male sul volo Torino-Lamezia | l’aereo rientra ma il passeggero muore Aveva 30 anni

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un uomo di 30è morto, questa mattina, su unTerme di Raynair decollato dall’aeroporto diCaselle alle 11. Secondo una prima ricostruzione, il 30enne, che si trovava in compagnia della moglie, si è sentitoa metà tragitto ed è deceduto per un arresto cardiaco. Il comandante ha fatto immediato rientro all’aeroporto torinese, spiega la Sagat, la società che gestisce lo scalo, doveera atteso in pista dall’ambulanza e dal personale medico aeroportuale. Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo, prestando soccorso al, ma sono stati costretti a constatarne il decesso. La moglie, invece, è stata colpita da un malore in seguito alla morte del consorte ed è stata trasportata in ...

Si sente male su volo Torino-Lamezia Terme, morto giovane passeggero - Tragedia questa mattina all’aeroporto di Torino Caselle dove un uomo trentenne è morto dopo essersi sentito male mentre era in volo dal capoluogo piemontese verso Lamezia Terme.adnkronos

Torino, si sente male dopo il decollo: 30enne muore in aereo - In un primo momento si era diffusa la notizia che l’ambulanza (del 118) fosse rimasta bloccata per diversi minuti ai varchi d’accesso per la mancanza di una “scorta”, ma la Sagat, la società che ...tg24.sky

Si sente male in un bar di Porto Valtravaglia, in gravissime condizioni un 78enne - Un uomo di 78 anni si è sentito male questa mattina, attorno alle 11, in un bar di piazza Imbarcadero a Porto Valtravaglia. Il 78enne di origine straniera ma che da anni vive nel Comune rivierasco ha ...varesenoi