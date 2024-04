Si sente male su volo Torino-Lamezia Terme | morto giovane passeggero

L’ infermiera , poco dopo l’inizio del suo turno di lavoro presso l’ Ospedale Cardarelli di Napoli, ha accusato un capogiro e poi si è accasciata. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per lei. E’ ... (2anews)

Si è sentito male improvvisamente, mentre partecipava a una manifestazione sportiva a Cagliari, in Sardegna. Un ragazzo di Olbia di 22 anni è stato trasportato in ospedale e ricoverato d'urgenza per ... (fanpage)

Tensione e paura a Cagliari, in Sardegna, dove un giovane di appena 22 anni si è sentito male improvvisamente durante una manifestazione sportiva domenica 14 aprile. Il ragazzo, originario di Olbia, ... (thesocialpost)

Malore in volo, l'aereo torna indietro ma manca la scorta per l'ambulanza: passeggero muore a 30 anni - Un ragazzo di 30 anni è morto a Torino dopo essersi sentito male mentre viaggiava in aereo: a causa del malore il volo ha cercato di atterrare all'aeroporto più vicino ma alla fine è rientrato a ...ilgazzettino

Si sente male in un bar di Porto Valtravaglia, in gravissime condizioni un 78enne - Un uomo di 78 anni si è sentito male questa mattina, attorno alle 11, in un bar di piazza Imbarcadero a Porto Valtravaglia. Il 78enne di origine straniera ma che da anni vive nel Comune rivierasco ha ...varesenoi

Un uomo di 35 anni si sente male e muore durante il volo diretto da Torino a Lamezia Terme - Il comandante del velivolo ha fatto immediatamente rientro all'aeroporto di Caselle. Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo dell'aereo e hanno prestato soccorso al passeggero che purtr ...rainews