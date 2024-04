Si sente male durante una manifestazione sportiva | 22enne ricoverato per meningite

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tensione e paura a Cagliari, in Sardegna, dove un giovane di appena 22 anni si è sentitoimprovvisamenteunadomenica 14 aprile. Il ragazzo, originario di Olbia, è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità del capoluogo sardo ed’urgenza per unadi tipo B.Leggi anche: Bimba di 9 mesi muore pernon diagnosticata, la madre: “Sarebbe bastato un antibiotico” Nonostante il giovane sia ancora grave, le sue condizioni sarebbero stabili e in lento miglioramento. Dopo il primo ricovero nel reparto di Rianimazione, in serata era stato trasferito per alcuni accertamenti all’ospedale Brotzu di Cagliari. Per fortuna il suo quadro clinico si è poi stabilizzato e già nella notte di lunedì 15 è tornato al ...

