Si ferisce con una mola | grave operaio soccorso con Pegaso

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Cortona (Arezzo), 17 aprile 2024 – Si è ferito con unamentre lavorava ed è stato ricoverato in gravi condizioni. E’ successo a Cortona intorno alle 15,15 di oggi e la vittima è undi una ditta locale. L’uomo, un 43enne della zona, si è infortunato con una smerigliatrice procurandosi serie ferite alla gamba e alla carotide. Ha perso molto sangue e nonostante gli immediati soccorsi è apparso subito molto. Il personale Asl intervenuto ha contattato il magistrato di turno per segnalare l'accaduto. Dopo la stabilizzazione l'uomo è stato trasportato dall'elialle Scotte di Siena in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Cortona.

