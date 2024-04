“Si è preso 40 euro di mancia ma gli avevo detto che non potevo permettermelo” | una cliente furiosa col suo rider

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Imbarazzo e rabbia per la giovane Molly che si è trovata a protestare contro unperché le aveva prelevato 40disulla carta di credito. La denuncia arriva via TikTok: “Ho ordinato una pizza e ilha aggiunto illegalmente unatanto alta da mandarmi nei casini con l’affitto. Gliche nonsoldi e non, ora come pago l’affitto? Devo davvero sporgere denuncia per 40?”. I follower si sono spaccati in due c’è chi le ha consigliato di rivolgersi all’azienda delper farsi rimborsare, mentre altri l’hanno invitata a lasciar stare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.