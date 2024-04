Si allontana da una comunità per minori nel Brindisino e scompare | si cerca il 14enne Giorgio Tesse

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ha 14 anni e si chiama, il ragazzino di Andria che da un paio di giorni ha fatto perdere le proprie tracce. Il giovane andriese era ospite di unaeducativa perdi Latiano, in provincia di Brindisi. Si èto lo scorso lunedì sera, e ieri è stato avvistato alla stazione di Brindisi. Chiunque abbia notizia può rivolgersi alle forze dell’ordine e polizia locale. Le ricerche sono state affidate ai carabinieri del posto ed è stata attivata la rete di rideiscomparsi da parte della prefettura di Brindisi. Anche il Comune di Andria si è attivato nelle operazioni, diffondendone le generalità per favorire le ricerche. Chiunque abbia sue notizie può rivolgersi alle forze dell’ordine. Leggi anche: Ritrovato Angelo Grasso, 31 ...

