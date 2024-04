Shiva ancora nei guai | sparita la pistola con cui sparò agli aggressori Contestata la ricettazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024)per. La procura di Milano contesta al trapper, alias di Andrea Arrigoni, anche ladella, mai trovata, con la quale l'11 luglio 2023 ha sparato e ferito due presunti suoiall'interno del cortile degli uffici della sua casa discografica a Settimo Milanese. L’accusa si aggiunge alla lunga lista di imputazioni a carico del 24enne. Arrigoni deve già rispondere delle accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco, reati per cui era stato arrestato lo scorso ottobre dalla Polizia, a Milano. La contestazione suppletiva è stata formulata oggi dalla Procura milanese nella prima udienza del processo, davanti all'ottava sezione penale, subito rinviata al prossimo 8 maggio. In un video il trapper era stato ripreso mentre armato di ...

