Shevchenko | in Ucraina soluzione shock | 'Macchina della verità per gli arbitri'

IN Ucraina - Shevchenko, macchina della verità per gli arbitri - Andriy Shevchenko sta combattendo la corruzione e le partite truccate nel campionato ucraino. L'ex stella del Milan, che ha assunto la presidenza della Federazione Ucraina a gennaio, ha introdotto i t ...napolimagazine

