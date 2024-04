Sette conduttori famosissimi verso il Nove | “Volti di Rai e Mediaset”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Prima Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e adesso Amadeus, sembra che ilabbia ufficialmente iniziato la marcia per salire sul podio dei canali più seguiti nel nostro paese. Dopo l’addio di Amadeus alla Rai hanno iniziato a circolare rumor più o meno attendibili anche su altrimolto famosi. Sembra quasi sicuro che Fiorello lasci la Rai dopo la fine di questa stagione televisiva e che possa approdare sul canale di Warner Bros. E proprio Rosario stamani a Viva Rai Due ha parlato di due possibili new entry del: “Floris al? La Warner, e lo dico perché so le cose, sta trattando per acquistare il polo giornalistico di La7. Se tu vedi Mentana c’è già il cartellino: scontato del 20%, è già in partenza. E così con tutta l’informazione si fanno il Terzo polo. Come faccio a saperlo? ...