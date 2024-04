Sesso | in Italia ancora un tabù | come parlarne ai giovani

(Di mercoledì 17 aprile 2024)oggi, purtroppo, si prova vergogna quando si parla di. La sessualità è avvolta da un velo di bigottismo che rende questa tematicalontana e imperscrutabile. E nonostante in Europa 10 nazioni su 25 sviluppino la materia in ambito scolastico – in Svezia è integrata nei corsi curricolari fin dal 1955, in Germania dal 1968 e in Francia è diventata legge dal 2001 -, l’rimane uno dei pochi Paesi a non prevedere l’insegnamento dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Questo uno dei temi che verrà affrontato durante la quarta edizione di Cosmodonna, la fiera esperienziale interamente dedicata alle donne in programma al Brixia Forum di Brescia dal 19 al 22 aprile. Un’area interamente dedicata al benessere sessuale al femminile, “intimamente” con svariate proposte dalla cosmesi con prodotti ...

