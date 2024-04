Servono novità radicali Il ritorno di SuperMario per il dopo Ursula

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024)Draghi è tornato. È sceso in campo con il suo stile. Parole pesanti come pietre che indicano una strada, forse l'unica, per non far fare all'Europa la fine del vaso di coccio stretto tra quelli di ferro di Usa e Cina. Dalle prime battute del suo discorso ieri alla conferenza sui diritti sociali, a Le Hulpe fuori Bruxelles, per dare qualche anticipazione del rapporto sulla competitività europea, si capisce che parla da statista della nuova Europa. Il punto focale del suo speech è, infatti, la ricerca di una maggiore integrazione fra i Ventisette. Anche a costo di scavalcare i Trattati. Un punto fondamentale. Sì perché l'economia si rafforza solo se la politica crea le premesse perché le decisioni abbiano l'impatto necessario a cambiare. Ma come si fa se resta in auge il principio del voto all'unanimità? Semplice. L'ex presidente del consiglio ha esortato a ...