Serravalle | nessun tesoretto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il direttore tecnico diGiuseppe Colombo ha chiarito diverse questioni. A chi confidava che la cancellazione della bretella sul Casignolo (che prevedeva un costo di 5-6 milioni di euro), potesse coprire la spesa per l’interramento dei 70 metri di trincea, ha risposto che "quei soldi sono già stati esauriti dal rincaro dei costi e dall’inflazione". Sulla richiesta dei residenti dello spostamento del tracciato il più possibile a sud, il tecnico è stato possibilista, ma occorrerebbe una procedura di sfratto di tre fabbricati (due residenziali e un’officina), a cui dovrebbe provvedere prima la politica. Parere negativo invece sullo spostamento del tracciato sull’altro lato di via Gentili, perché comporterebbe un percorso ondulatorio. Il tecnico comunque esclude che possano esserci cedimenti dei fabbricati e per quanto riguarda infine il pozzo d’acqua ...