Serie B femminile. Nico Basket da applausi. Ora la finale con Livorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La pallacanestro ’rosa’ ha una protagonista assoluta in Valdinievole (e, in generale, in tutta la provincia): è la Butera Clinic, impegnata nel campionato diB, protagonista di una stagione fino a questo momento straordinaria. Lasi è infatti guadagnata laregionale, affermandosi come una delle realtà più solide dell’intera Toscana. E pensare che ad inizio anno la squadra rosanero non era stata costruita per recitare un ruolo da assoluta protagonista; poi il ritorno di capitan Diletta Nerini e l’acquisto delle giocatrici Pini e Salvestrini hanno aggiunto talento, imprevedibilità e fisicità alla squadra del presidente Massimo Nerini, che è riuscita a migliorare notevolmente il nono posto della scorsa annata, piazzandosi seconda al termine della stagione regolare. "Siamo ...