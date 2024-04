Sei Fratelli | in anteprima esclusiva una scena della commedia drammatica su una famiglia diversa dalle altre

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La morte di un padre più criticato che amato porta un gruppo di seie sorelle a ritrovarsi e a dover condividere una settimana per superare decenni di incomprensioni e litigi. Frae dramma, arriva al cinema il 1 maggio il film di Simone Godano di cui vi presentiamo una clip in

Accorpamento classi: Fdi, norma già introdotta, Pd votò contro - "La tutela dei Comuni delle aree interne è un tema che Fratelli d'Italia e il governo Meloni curano da tempo. (ANSA) ...ansa

Omicidio Scalamandrè, chiesta la condanna per i Fratelli che uccisero il padre a San Biagio - L’accusa vuole una pena di 11 anni per Alessio e 8 anni e 6 mesi per Simone. Nella prima sentenza d’appello, annullata dalla Cassazione, uno era stato ...ilsecoloxix

Lamezia, assolto in appello l'avvocato condannato per truffa ed estorsione - Era stato condannato in primo grado nel 2020 per truffa ed estorsione dal Tribunale di Lamezia; ora assolto l'avvocato in appello ...quotidianodelsud