Se la destra trumpiana realizza il sogno dei pacifisti italiani

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In un’intervista alla televisione americana Pbs, commentando l’attacco iraniano a Israele e il modo efficacissimo in cui è stato neutralizzato, Volodymyr Zelensky ha osservato amaramente che lo stato ebraico ha l’appoggio degli alleati nei cieli, l’Ucraina solo «sulla carta». Di fatto, gli aiuti militari americani – cioè il grosso degli aiuti – sono bloccati da un anno, da quando il partito repubblicano ha conquistato la maggioranza alla Camera dei rappresentanti (vedremo nelle prossime settimane se lo speaker Mike Johnson, che su questo rischia di perdere il posto, riuscirà comunque a sbloccarli con una contorta manovra parlamentare). Ma la triste verità è che il sostegno occidentale comincia da tempo a scricchiolare anche sulla carta. Di sicuro, almeno in Italia, sulla carta stampata, per non parlare della tv. Eppure proprio quello che sta accadendo a Washington, con conseguenze ben ...