Scuola – Valutazione della condotta | Valditara | “Importante per responsabilizzare i ragazzi e restituire autorevolezza ai docenti”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Bene l’approvazione al Senatoriforma. Rappresenta unpasso in avanti nella costruzione di unache responsabilizza ie restituisceai. A differenza di quanti parlano di misure autoritarie e inutilmente punitive, io rivendico la scelta di dare il giusto peso allanel percorso scolastico degli studenti”.: “Nel caso di atti di bullismo non solo sia inutile ma anche dannoso tenere il ragazzo lontano da, lasciato a non fare nulla” Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe ...