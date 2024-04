Scuola | Valditara | “No chiusure per feste non riconosciute dallo Stato”

Dalla bocciatura con il 5 in condotta alle multe per le aggressioni al personale scolastico, sono diverse le novità contenute nel disegno di legge approvato dal Senato. Ecco le principali (tg24.sky)

Roma, 17 apr. (askanews) – Stretta sul Voto in condotta che peserà fino a far scattare la bocciatura, multe fino a 10mila euro in caso di condanna penale per chi aggredisce il personale ... (ildenaro)

Scuola, bocciatura con il 5 in condotta e Maturità a rischio per chi non raggiunge l'8. Multe fino 10mila euro a chi aggredisce i prof - Dalla bocciatura con il 5 in condotta al ritorno della valutazione numerica sul comportamento alle scuole medie fino alle multe per aggressioni al personale scolastico. Via libera del Senato ...leggo

La nuova Scuola di Valditara: “Responsabilizza i ragazzi e restituisce autorevolezza ai docenti” - Calendario scolastico, la Regione Toscana invia comunicazione sui possibili giorni di chiusura. Destra all’attacco: “Se si chiude per il Ramadan è inaccettabile” Di Una comunicazione dell’assessora ...informazione

Ok del Senato al DDL Valditara, MOIGE: “Bene inserire lavori socialmente utili e bocciatura per condotta” - Con 74 sì, 56 no e nessun astenuto, il Senato ha approvato il DDL Valditara sulla valutazione della condotta “Revisione della disciplina in materia di ...corrieresalentino