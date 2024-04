Scuola | Valditara | “No chiusure per feste non riconosciute dallo Stato”

Scuola, stretta sul voto in condotta e nuovi giudizi per la primaria - Un maggiore peso al voto in condotta e una nuova e diversa valutazione per i giudizi della Scuola primaria. Il disegno di legge di 'Revisione della disciplina ...lapresse

Dl Valditara: studenti bocciati con il 5 e multe a chi aggredisce il personale scolastico - Il ministro: "Altro che misure autoritarie e punitive, rivendico la scelta di dare il giusto peso alla condotta" ...huffingtonpost

La Lega contro “islamizzazione” delle scuole, Sasso: “Integrazione sì, sottomissione no” - Rossano Sasso, deputato della Lega, ha sollevato una polemica durante il Question Time al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, denunciando quella che definisce "l'ipocrisia dell' ...orizzontescuola