Scuola | il tetto agli stranieri in classe è l’ennesima resa all’immigrazionismo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr – Si parla ormai diinnelle scuole, allo scopo di scongiurare un fenomeno sempre più diffuso, quello cone i gruppi di alunni nelle aule quasi esclusivamente allogeni, in favore di una gioventù autoctona in aperta estinzione già indipendentemente dai guasti del vergognoso fenomeno migratorio., ilè unaimmigrazionista Non che ci sia stata chissà quale resistenza di questo governo al fenomeno finora, dopo un 2023 disastroso e una prima parte di 2024 migliore ma probabilmente temporanea, vista l’assenza di reali misure che lo contrastino. Ora il tema oggetto di questo articolo è stato “lanciato” dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a fine marzo, ...