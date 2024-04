Polemiche tra maggioranza e opposizione sul Ddl Scuola approvato ieri in Senato. Il disegno di legge voluto dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, presente in Aula per la... (ilmattino)

La rivoluzione del merito e dell’ educazione cominciata con il decreto Valditara varato in Consiglio dei ministri per riformare il modello Scuola “buonista” della sinistra ha avuto il via libera del ... (secoloditalia)

Scuola, bocciatura con il 5 in condotta e Maturità a rischio per chi non raggiunge l'8. Multe fino 10mila euro a chi aggredisce i prof - Dalla bocciatura con il 5 in condotta al ritorno della valutazione numerica sul comportamento alle scuole medie fino alle multe per aggressioni al personale scolastico. Via libera del Senato ...leggo

Ok del Senato al DDL Valditara, MOIGE: “Bene inserire lavori socialmente utili e bocciatura per condotta” - Con 74 sì, 56 no e nessun astenuto, il Senato ha approvato il DDL Valditara sulla valutazione della condotta “Revisione della disciplina in materia di ...corrieresalentino

Scuola, il Senato approva il nuovo…" - De Cristofaro (AVS): Il ritorno al voto numerico è inadeguato e discriminatorio. La vera sfida è una Scuola inclusiva e democratica” Di Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge, fortemente ...informazione