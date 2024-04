Screening al cuore gratuiti prima di Roma-Bologna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 apr. (Adnkronos Salute) - "Grazie alla collaborazione con Mater Dei General Hospital e Protezione Civile Arvalia, il 22 aprile allo Stadio Olimpico,di, saranno offerti gratuitamente ai tifosi giallorossi - su prenotazione - una serie dicardiologici". Lo sottolinea in una nota l'As. L'iniziativa rientra nella policy Health & Well Being della Uefa Sustainability Strategy 2030, a cui il Club si ispira. "I tifosi che si prenoteranno online potranno effettuare una visita cardiologica con elettrocardiogramma e misurazione della pressione con gli specialisti di Mater Dei General Hospital. L'area sarà attiva nei pressi del Toyota Fan Village dalle 15.30 alle 18 ed il servizio è riservato ai tifosi e alle tifose over ...