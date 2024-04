Scossa Schmidt | ora sicurezza | Cascine modello Central Park Isola sull’Arno? Soldi agli asili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Ma hai visto in quanti siamo?". "Parecchi... Ma non mi far dire nulla per scaramanzia". I militanti si danno di gomito facendo dondolare le composizioni di palloncini bianchi, viola e rossi sotto il palco. Il robusto traffico di Bellariva si scioglie nei suoi rivoli e il vecchio teatro Tenda, ora Cartiere Carrara, di pari passo irrobustisce i suoi muscoli in platea. Tanta gente. "Se l’avessimo fatto di sera ci sarebbe voluto il Mandela..." azzarda un pimpante Marco Stella, leader forzista che stringe mani a non finire mentre vicino a lui il parlamentare meloniano Giovanni Donzelli, in camicia bianco latte, in attesa che il ’tedesco’ prenda la parola gioca in casa e fa il mattatore. I colonnelli della destra local arrivano alla spicciolata, dal consigliere regionale della Lega Giovanni Galli al paladino degli anti-tram Mario Razzanelli. Più di mille persone alla fine, forse ...