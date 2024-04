Scorbuto infantile nell’Italia preromana | pubblicati i risultati di uno studio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pisa, 17 aprile 2024 - Una dieta scarsamente diversificata e fortemente dipendente dal consumo di cereali, carenti di vitamina C, ha favorito l’insorgenza dello. Sono questi iemersi da unopaleopatologico su resti infantili dal sito preromano di Pontecagnano (Salerno) e risalente al periodo etrusco Orientalizzante (730-580 a.C.) coordinato da Giulia Riccomi, ricercatrice presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. Idella ricerca sono stati recentementesulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature. “Il I millennio a.C. in Italia è stato un periodo di notevole importanza e trasformazione, caratterizzato da ...