Scontro Italia-Spagna sull’aborto | Meloni a muso duro contro la ministra di Sanchez | «Non sa di cosa parla | eviti di dare lezioni»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’eco dell’emendamento di Fratelli d’al decreto Pnrr per il coinvolgimento dei movimenti pro-vita nei consultori è arrivato fino a Madrid. Da dove laspagnola dell’Uguaglianza ha commentato: «Permettere molestie organizzatele donne che vogliono interrompere la gravidanza significa indebolire un diritto riconosciuto dalla legge. È la strategia dell’estrema destra: intimidire per invertire i diritti, per fermare l’uguaglianza tra donne e uomini». Queste le parole usate da Ana Redondo sui social network, arrivate fino a Roma, che hanno fatto innervosire il governono. «Varie volte ho ascoltati ministri stranieri cheno di questionine senza conoscerne i fatti. Normalmente quando si è ignoranti su un tema si deve avere almeno la buona creanza di ...