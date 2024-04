Scontri Sapienza | torna libera arrestata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 13.55la 28enneieri nel corso degliavvenuti alla, a Roma.Lo ha deciso il giudice per direttissima che ha convalidato l'arresto della ragazza accusata di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ma non disponendo la misura cautelare. Il processo ci sarà il 22 maggio.In aula la ragazza ha respinto ogni addebito In corso invece l'udienza per il secondo arrestato, un giovane di origine libiche, a cui è contestato il reato di danneggiamento. Davanti al Tribunale. presidio di studenti universitari.