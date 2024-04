Scontri Sapienza | collettivi in presidio davanti al tribunale | protesta contro arresti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo glie le tensioni di ieri all'università Ladi Roma, dove da giorni era attesa la riunione del Cda e del Senato accademico sulla questione degli accordi di ricerca con Israele, oggi isi sono dati appuntamentoaldella capitale per manifestarel'arresto di due ragazzi. Alle 13, poi, è prevista la conferenza stampa al Rettorato. “Devastazioni, aggressioni,, assalti a un Rettorato e a un Commissariato, con un dirigente preso a pugni. Questo non è manifestare, ma delinquere", ha commentato la premier Giorgia Meloni. “La violenza non è, e mai sarà, espressione di libertà", ha aggiunto il presidente del Senato Ignazio La Russa.