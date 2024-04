Scontri alla Sapienza | oggi processo per direttissima per i due arrestati

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – Sit-in di alcune decine di studenti davanticittà giudiziaria di Roma dove questa mattina è previsto ilperper i due manifestantiieri pomeriggio durante gliavvenuticon i collettivi degli studenti pro-Palestina. Le accuse contestate sono di lesioni e resistenza. "continuiamo qui il presidio, quello che è successo è inaccettabile. C’è un clima di guerra che si respira in tutto il mondo. Noi – dice Giulia di Potere al Popolo in presidio a piazzale Clodio – chiedevamo lo stop immediato degli accordi Italia-Israele ma nessuna risposta è arrivata dall’università. L’unica reazione è stata quella delle forze dell’ordine.siamo qui al fianco dei ragazzi ...

