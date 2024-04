In 300 tentano di liberare due fermati, Albarq Mohammed Alì Jummah e Stella Boccitto, 27 e 29 anni. Le tensioni dopo il no dell’ateneo al boicottaggio di Israele. La ministra dell'Università ... (roma.corriere)

Giorgia Meloni condanna le violenze durante gli Scontri di ieri all'Università La Sapienza di Roma, dov'era in corso un corteo per la Palestina. Il bilancio è di due studenti arrestati, aggredito un ... (fanpage)

(Adnkronos) – Sit-in di alcune decine di studenti davanti alla città giudiziaria di Roma dove questa mattina è previsto il processo per direttissima per i due manifestanti arrestati ieri pomeriggio ... (corrieretoscano)

Scontri alla Sapienza, Meloni: «Non è manifestare ma delinquere» - La premier Giorgia Meloni e altri rappresentanti del governo hanno condannato la manifestazione degli studenti della Sapienza di Roma.lettera43

Scontri alla Sapienza, oggi processo per direttissima per i due arrestati - Sit-in di alcune decine di studenti davanti alla città giudiziaria di Roma dove questa mattina è previsto il processo per direttissima per i due manifestanti arrestati ieri pomeriggio durante gli ...adnkronos

Scontri al presidio pro Gaza alla Sapienza, Meloni: «È delinquenza» - «I ragazzi arrestati verranno processati per direttissima». A dirlo sono i collettivi della Sapienza, tra cui Cambiare rotta che per oggi hanno convocato un presidio in Piazzale Clodio, sede del ...unionesarda