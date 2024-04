Scontri alla Sapienza | convalidati gli arresti dei due studenti Sit-in di protesta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) AGI - Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto del 29enne, originario della Libia, fermato ieri dpolizia per le tensioni nel corso della manifestazione pro-Palestina nel quartiere romano San Lorenzo. Il ragazzo è accusato di danneggiamento aggravato. L'accusa aveva sollecitato per il 29enne la convalida senza misura cautelare. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe saltato su un auto di servizio della polizia di stato, danneggiandola. Per questo era scattato il fermo. Il processo e' stato fissato al prossimo 23 maggio. In mattinata a piazzale Clodio è in corso un sit-in di alcune decine didavanticittà giudiziaria. Ieri pomeriggio un gruppo di circa 300 manifestanti ha tentato di fare irruzione nel Rettorato dell'Università Ladove era in corso il Senato Accademico e sono ...