Scontri a La Sapienza | gli studenti si incatenano e iniziano lo sciopero della fame

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo glia Ladi ieri, 16 aprile, non si è placata la tensione trae dirigenza dell’ateneo romano. Nel cuore dell’università prosegue da tre giorni il presidio con le tende e oggi la protesta è salita di livello, con alcuni ragazzi che si sono incatenati e hanno dato avvio a uno. «Il nostro Paese non è ancora disposto ad adoperarsi per costruire le condizioni per la pace, ma non c’è più tempo», si legge in un appello, con riferimento all’attacco di Israele nella Striscia di Gaza. «Siamo incatenati e indavanti al rettoratoperché è dalla più grande università d’Europa che, ottenere un passo indietro da chi è complice di ...