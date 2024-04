Scommesse | colpo da oltre 100mila euro | le “big” perdono tutte

(Di mercoledì 17 aprile 2024), ilè da. Una giocata incredibile che ha permesso di cambiare la propria vita con sole 10 sterline investite. I dettagli Immaginate che in una sola giornata possano perderele big che si stanno giocando il campionato. Immaginate di giocare una schedina tutta al contrario di quelli che sono i pronostici e quindi di vincerla. Voi e noi lo immaginiamo, c’è qualcuno che invece ha deciso di giocare proprio così e di sbancare alle. La gioia del Crystal Palace dopo la vittoria ad Anfield (Lapresse) – Ilveggente.itIl fatto è successo in Inghilterra, la Patria dei bookmaker, dove un fortunato e intuitivo giocatore ha deciso di invertire tutti i pronostici del massimo campionato inglese e di quello scozzese. Poi ha deciso di ...

Scommesse , ha scoperto l’America con i pareggi : in una sola schedina ne ha centra ti otto piazzando quello che è stato un colpo da capogiro C’è chi non riesce a prendere nemmeno tre partite con quote ... (ilveggente)

Calciomercato, il PSG pesca in Serie A: in quota vicino il colpo Osimhen, sullo sfondo le opzioni Leao e Chiesa - ROMA – Non solo l’attualità, la clamorosa rimonta nei quarti di Champions League in casa del Barcellona e la possibilità di un incredibile Triplete, ma il PSG guarda già al prossimo calciomercato con ...insideroma

CHAMPIONS LEAGUE- PSG E BORUSSIA DORTMUND ribaltano il risultato dell’andata e accedono alle semifinali - Nel martedì di Champions League le due perdenti del match di andata hanno rimontato il risultato della prima partita, superando così il turno. A Barcellona, infatti, i transalpini di Luis Enrique si s ...pianetazzurro

Giochi e Scommesse abusivi: maxi-operazione a Pistoia - Disposti anche sequestri per un valore complessivo di 1.184.000 euro circa. Il sequestro preventivo è stato disposto inoltre anche verso 3 sale giochi e Scommesse, 5 società e 1 autovettura.repubblica